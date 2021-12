Citroen My Ami Buggy Concept, spazio all’avventura

My Ami Buggy Concept viene descritta da Citroen come “una concept car dallo stile allegro, che ogni bambino dai 14 ai 77 anni vorrebbe mettere nella sua lista dei regali di Natale“.

Spicca per numerosi elementi stilistici che affermano la sua avventurosa, intrepida e simpatica e nello stesso tempo dall’aspetto robusto e dinamico, e integra vari accessori ed elementi grafici in un abitacolo senza portiere.

Questo concept trae ispirazione da universi non automobilistici come i giochi di costruzioni, il design industriale o la moda.

Le parole di Samuel Pericles, Designer Citroen

«My Ami Buggy Concept è una proposta in linea con la filosofia di Ami che non è un’automobile. Abbiamo quindi cercato ispirazione nel mondo dei giochi delle costruzioni per l’aspetto divertente e funzionale, nel design industriale per l’ergonomia e l’estetica che contraddistingue gli oggetti di uso quotidiano (mobili, illuminazione, ecc.), negli accessori di moda (sneakers, attrezzature sportive, occhiali, ecc.). Ad esempio, i supporti per telecamera e smartphone con le loro forme semplici si sono ispirati al lavoro dei designer che hanno creato oggetti di consumo essenziali e senza tempo nella seconda metà del secolo scorso. My Ami Buggy Concept vuole essere minimalista, funzionale, semplice, nello spirito più puro degli oggetti industriali emblematici e contemporanei.»

Ricordiamo che Ami è è un quadriciclo leggero ultra compatto di 2,4 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza. Le sue dimensioni abbinate al suo diametro di sterzata di 7,20 m

Offre un’autonomia fino a 75 km, grazie alla batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio, si ricarica in 3 ore con una presa elettrica standard da 220V. Il motore da 6 kW permette di viaggiare fino a 45 km/h. Può essere guidata a partire da 14 anni, con l’unico vincolo di aver conseguito il certificato di idoneità patente AM.

Ultima modifica: 16 dicembre 2021