Porsche Engineering (in foto sotto il ceo Oliver Blume) investirà 80 milioni di euro, nei prossimi 4 anni in Puglia. Una spesa per potenziare il Technical center a Nardò (Lecce), al fine di renderlo un «centro d’eccellenza mondiale sui test software e hardware per la guida intelligente delle macchine del futuro».

Ultima modifica: 8 febbraio 2022