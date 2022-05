Bosch Automotive Aftermarket ad Autopromotec 2022

La divisione Bosch Automotive Aftermarket presenta tecnologie, software e servizi per le officine connesse del futuro all’edizione 2022 di Autopromotec.

Bosch Secure Diagnostic Access

Per proteggere il sistema elettronico dei modelli più recenti, molti costruttori di veicoli adottano soluzioni individuali con requisiti diversificati per accedere alle funzioni di diagnosi. Questo spesso comporta ostacoli di natura tecnica e amministrativa per le officine, in particolare per quelle multimarca indipendenti. Per questo motivo, Bosch ha sviluppato Secure Diagnostic Access (SDA) di ESI[tronic] 2.0 Online che fornisce un’unica chiave di accesso ai contenuti diagnostici protetti. Bosch SDA soddisfa i requisiti e i livelli di sicurezza correnti per i veicoli del Gruppo VW. Grazie agli ultimi aggiornamenti di ESI[tronic] 2.0 Online e KTS 250, ora gli utenti possono utilizzare SDA anche per accedere ai dati protetti dei veicoli del Gruppo Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Chrysler, Jeep e Dodge/RAM) e dei nuovi modelli Mercedes-Benz.

ESI[tronic] 2.0 Online

Bosch ha riorganizzato i pacchetti di licenza per il software di diagnostica ESI[tronic] 2.0 Online. Le nuove configurazioni sono ora orientate a soddisfare le necessità legate all’attività quotidiana e alle esigenze specifiche di ogni officina, Si potrà scegliere tra i pacchetti ESI[tronic] Diagnostic, Advanced e Master. L’ultima versione software comprende dati relativi a oltre 90.000 veicoli di circa 150 marche. La quantità di informazioni viene costantemente incrementata.

Sistemi di calibrazione per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS)

I sistemi di assistenza alla guida sono sempre più integrati nelle auto e nei veicoli commerciali moderni, di conseguenza aumentano anche per le officine i casi in cui è necessario ricalibrare le telecamere e i sensori dopo gli interventi di manutenzione o riparazione. Per la regolazione e la perfetta calibrazione dei dispositivi ADAS, Bosch offre alle officine un sistema integrato che include il software ESI[tronic] 2.0 Online con il tester di diagnosi della serie KTS e il DAS 3000 con gli accessori per i dispositivi di regolazione e calibrazione computerizzati.

Bosch ha ulteriormente migliorato il software, rendendo molto più rapido il posizionamento dei pannelli target di calibrazione. Rispetto al sistema tradizionale di misurazione con metro e/o laser, l’allineamento preciso dei pannelli di riferimento ora è molto più facile e veloce. La gamma prodotti di Bosch si è ultimamente ampliata con i tappeti speciali per la calibrazione delle telecamere posteriori e 360° dei veicoli Mercedes e Volkswagen. Inoltre, grazie al nuovo pannello target, le officine possono ricalibrare con precisione i sensori Lidar.

Gamma ACS di Bosch

Bosch ha lanciato sul mercato la nuova gamma di unità di servizio A/C. Le officine possono eseguire tutte le attività di manutenzione ordinaria sui climatizzatori di auto e veicoli commerciali con motori a combustione, così come sui veicoli ibridi ed elettrici. Le nuove unità permettono anche alle officine più piccole di offrire un servizio di manutenzione dei sistemi A/C efficiente, vantaggioso e professionale.

DCU 120 e BAT 6120: le anteprime Bosch ad Autopromotec

Ad Autopromotec 2022, Bosch presenta il nuovo tablet DCU 120 per la diagnostica con display da 11,6” per avere tutto a portata di mano. Potente e robusto, adatto per l’utilizzo quotidiano in officina, abbinato ad un modulo KTS consente di effettuare la diagnosi centraline e accedere alle informazioni per la riparazione. Altra novità è rappresentata dal caricabatterie 12 V ad alta potenza BAT 6120 con funzione diagnosi rapida e alimentazione fino a 120Amp.

Filtro abitacolo Bosch FILTER+pro

In primavera, con l’inizio della stagione dei pollini, i filtri abitacolo acquisiscono ulteriore importanza per l’attività delle officine. Sempre più automobilisti sono sensibili ai temi delle polveri sottili, degli allergeni e dei virus e dunque chiedono la migliore qualità dell’aria possibile all’interno del proprio veicolo.

Con il filtro abitacolo Bosch FILTER+pro le officine sono ora in grado di offrire ai propri clienti un’ulteriore protezione per la salute degli occupanti del veicolo. Il nuovo filtro abitacolo rappresenta un ulteriore sviluppo del collaudato filtro FILTER+ di Bosch che separa allergeni e pollini, polveri sottili, batteri e gas nocivi. Inoltre, la generazione FILTER+pro migliorata è anche altamente efficace contro virus e muffe.

Ultima modifica: 17 maggio 2022