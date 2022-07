Benelli Week 2022, grande festa a Pesaro nel segno di Jarno Saarinen

Anche quest’anno torna il tradizionale appuntamento con la Benelli Week, evento dedicato a tutti i motociclisti ed appassionati della Casa del Leoncino, che si terrà a Pesaro dal 12 al 18 settembre.

La manifestazione, organizzata dal Registro Storico Benelli e Motoclub Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ, è aperta a tutte le marche e tipologie di motociclette e sarà dedicata ad uno dei piloti più amati di tutti i tempi: Jarno Saarinen.

Quest’anno ricade infatti il 50° anniversario delle sue straordinarie e storiche vittorie al “2° Gran Premio Pesaro Mobili”, sul circuito cittadino di Villa Fastiggi.

Era il 20 agosto 1972 e di fronte ad un incredibile pubblico di casa di oltre 40.000 persone, la leggenda finlandese riuscì a vincere in sella alle Benelli sia nella classe 350 che nella classe 500.

Una giornata senza precedenti, rimasta nei cuori di tutti i tifosi della Casa del Leoncino, che sarà celebrata quest’anno durante la Benelli Week grazie ad un programma ricco di appuntamenti, tra gli immancabili tour motociclistici per andare alla scoperta del territorio marchigiano e le numerose visite ai musei.

Il programma

La settimana si apre lunedì 12 settembre con un tour su due ruote di circa 220 km che porterà tutti i partecipanti sulle strade di due straordinari passi appenninici incastonati tra Umbria e Marche, come Bocca Trabaria e Bocca Serriola. A seguire, visita del museo MBA di Sant’Angelo in Vado.

Martedì 13 si farà invece tappa a Sirolo, perla marchigiana nel cuore del Parco del Conero che si affaccia sul Mare Adriatico, per andare alla scoperta dell’antico borgo medievale.

Mercoledì 14 settembre, sarà la volta del Monte Nerone, grande classico per i tour della Benelli Week: in partenza dal Museo Officine Benelli, si attraverseranno le colline sconfinate del Montefeltro per raggiungere poi la vetta del Monte Nerone, dal quale si potrà godere di una vista mozzafiato.

Giovedì 15, la manifestazione farà tappa a Senigallia per andare alla scoperta della Rocca Roveresca del XV secolo e, risalendo verso Fano, per poter gustare anche le tipicità locali della zona.

Venerdì 16 settembre, è in programma invece un percorso che si snoda tra Marche e Romagna, fino ad arrivare all’Eremo di Carpegna dal quale è possibile dominare tutta la valle fino alla costa adriatica.

Sabato 17 settembre sarà invece dedicato alla visita di Urbino, città patrimonio dell’Unesco: dopo aver apprezzato le straordinarie bellezze del Ducato di Federico da Montefeltro tutti i partecipanti al tour potranno divertirsi tra le curve della famosissima strada delle Capute per raggiungere poi la Gola del Furlo.

Il gran finale

Domenica 18 settembre, gran finale, con la manifestazione a calendario ASI “La Musica della Moto”: in partenza dal Museo Officine Benelli, alle ore 9, si raggiungerà il borgo di Cartoceto dove si terrà una rappresentazione musicale a ricordo del centenario della nascita del soprano Renata Tebaldi.

Al termine tutti di nuovo in sella per affrontare la splendida strada Panoramica di Pesaro, per terminare il tour con la tradizionale sfilata in motocicletta sul lungomare pesarese.

Per scoprire il programma dettagliato dell’evento e restare aggiornati su tutte le novità di quest’anno consultare il sito officinebenelli.it o benelli.com.

Leggi ora: tutte le news Benelli

Ultima modifica: 29 luglio 2022