Benelli Week 2021, tutto pronto per il gran finale

Benelli Week 2021 si prepara al gran finale, con le celebrazioni per i 110 anni della Casa del Leoncino. La manifestazione, che ha preso il via lunedì a Pesaro, ha già visto la partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da tutto il mondo, arrivati in città per condividere la passione per Benelli e per prendere parte ai tour in motocicletta organizzati dal Moto Club Benelli per andare alla scoperta delle bellezze del territorio. Ora è tutto pronto per il gran finale, con un programma dedicato a tutti gli appassionati.

Sabato 18 settembre è in programma un moto tour che porterà tutti i motociclisti a Saltara di Calcinelli e alla visita del Museo del Balì, uno straordinario museo della scienza dove è “obbligatorio toccare”. Partendo dalla sede del Museo Officine Benelli di Pesaro (appuntamento alle ore 8.30), tutti i partecipanti potranno godere delle bellezze dell’entroterra fanese e una volta terminata la visita al museo, raggiungere lo splendido borgo di Sant’Angelo in Lizzola.

Il Benelli Day

Domenica 19 settembre, gran finale, con il “Benelli Day” e le celebrazioni del 110° anniversario della nascita della Casa del Leoncino. Straordinaria cornice dell’evento sarà Villa Caprile, storica residenza settecentesca che si affaccia sulla città di Pesaro dal Monte San Bartolo. Dopo la cerimonia di celebrativa per i 110 anni di Benelli, si partirà per un tour sulle colline pesaresi, per arrivare alle splendide curve della strada Panoramica, dove ad attendere tutti i partecipanti ci saranno 7 straordinarie motociclette da competizione Benelli degli anni’60 messe a disposizione dal noto collezionista pesarese Luciano Battisti.

Le straordinarie moto da corsa apriranno poi il corteo di motociclette che terminerà sul lungomare di Pesaro.

Per il programma dettagliato dell’evento e restare aggiornati su tutte le novità di quest’anno consultare officinebenelli.it o benelli.com.

All’evento sarà obbligatorio esibire il Green Pass o essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

Ultima modifica: 17 settembre 2021