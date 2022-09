Autolook Week, tripudio di pubblico e oggi grande show finale

Ha registrato uno straordinario successo di pubblico la quarta giornata di Autolook Week Torino, che ha visto un flusso continuo di visitatori a partire dalla mattina fino a mezzanotte.

È stata la De Dion Bouton Type L 8 HP, costruita nel 1898, a vincere l’edizione 2022 della categoria Ancetres Cars della Torino-Stupinigi-Torino, il Concorso di eleganza dinamico organizzato da Automobile Club Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Auto e con Veteran Car Club Torino. La giuria, composta dai car designer Mike Robinson e Michele Albera, ha inoltre decretato i seguenti trionfatori nelle diverse categorie: Italia 35/45hp Pechino-Parigi (1907) – Veteran Cars; Horch 830 BL (1937) – Vintage Cars; Della Ferrera D18 (1922) – Moto Storiche.

Appassionati e fan non si sono lasciati scappare l’occasione di incontrare e chiacchierare con il pilota 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Dindo Capello che, in piazza San Carlo, ha raccontato aneddoti emozionante di una delle corse più leggendarie in una chiacchierata con Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino.

E, a proposito di leggende, il club francese di Lancia Delta Integrale ha colorato piazza San Carlo con 25 esemplari di tutte le edizioni del modello.

Special guest della domenica saranno una Ferrari F40 e la nuova Kimera EVO37, esposte al centro di piazza San Carlo fino a mezzanotte di stasera, quando chiuderà ufficialmente la 1a edizione di Autolook Week Torino.

Il programma della Supercar Parade

Saranno oltre 100 le supercar protagoniste della Supercar Parade, la parata che questa sera chiuderà Autolook Week Torino. Modelli moderni di Ferrari, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bentley, Maserati e Lotus si daranno appuntamento in piazza Vittorio Veneto dalle 17.30 alle 18.30 per un car display d’eccezione, prima della sfilata finale che le porterà in piazza San Carlo.

Tributo e award The Pass ad Alex Zanardi

Autolook Week Torino riserverà, nella giornata conclusiva, un sentito tributo ad Alex Zanardi e al suo epico “The Pass”, il sorpasso su Bryan Herta a Laguna Seca l’8 settembre 1996 con cui vinse la Formula Indy ed entrò nella leggenda.

La Reynard Honda con cui superò il rivale sarà esposta insieme alla Dallara Stradale della 777 Collection che ne riprende la livrea, e al premio che la Giuria Autolook ha assegnato proprio al The Pass di Zanardi come “miglior sorpasso nel motorsport”.

Tutti i modelli esposti in piazza San Carlo sono su autolookweek.com insieme al programma dell’ultima giornata di Autolook Week Torino.

Ultima modifica: 11 settembre 2022