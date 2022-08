Autolook Week a Torino dal 7 all’11 settembre 2022

Autolook Week: le vie del centro di Torino cominciano da questa settimana a colorarsi con bandiere e pannelli appesi che, da via Po a piazza San Carlo, racconteranno il motorsport dettando il countdown che separa la città da mercoledì 7 settembre, inaugurazione dell’evento.

Sarà piazza San Carlo il cuore della manifestazione che si svolgerà dal 7 all’11 settembre, il museo a cielo aperto dove saranno esposti oltre 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP, opere d’arte contemporanea di una mostra gratuita per il pubblico che farà parte dei festeggiamenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Le parole di Andrea Levy, Presidente Autolook Week Torino

“Torna a Torino un grande evento motoristico nell’anno del centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza. Il pubblico potrà ammirare i modelli più iconici di auto e moto sportivi in piazza San Carlo, dal 7 all’11 settembre, e potrà vederli anche in versione dinamica durante le sfilate in centro città. Un evento gratuito che sarà un’immersione nella passione per il motorsport nella settimana del Gran Premio di Monza”.

I grandi nomi del motorsport mercoledì 7 settembre alle OGR per Autolook Awards

Team di Formula 1, costruttori, piloti e giornalisti saranno al centro della cerimonia di premiazione degli Autolook Awards, che si svolgerà alle OGR a partire dalle 17 e che sarà condotta da Federica Masolin, giornalista Sky. I premi Autolook Awards sono stati assegnati dalla Giuria Autolook e riguardano le varie declinazioni della comunicazione messe in atto dai grandi brand del motorsport, come le livree, gli spot, lo stile dei motorhome e la visione degli aspetti sociali.

La giuria Autolook è composta: Angelo Sticchi Damiani (Presidente ACI), Benedetto Camerana (Presidente Museo Nazionale dell’Automobile), Monica Mailander Macaluso (Presidente Fondazione Gino Macaluso), Andrea Levy (Presidente Autolook), Paolo D’Alessio (Ideatore Autolook Awards), Mario Isola (Racing Manager Pirelli), Ludovico Fois (Responsabile Comunicazione e Consigliere Relazioni Esterne ACI), Elena Minardi (co-organizzatrice Historic Minardi Day), Umberto Zapelloni (giornalista Formula 1), Alberto Sabbatini (giornalista Formula 1), Pino Allievi (giornalista Formula 1), Federica Masolin (giornalista Formula 1), Franco Nugnes (giornalista Formula 1), Ercole Colombo (giornalista Formula 1).

Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP sfileranno in centro mercoledì 7 settembre

Alle 19 in piazza San Carlo ci sarà lo show dinamico, un’inaugurazione spettacolare dedicata al pubblico che potrà veder sfilare a pochi metri alcuni tra i modelli che hanno scritto la storia del motorsport. Nel circuito cittadino creato tra piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello si svolgerà la parade di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP. La sfilata sarà condotta da Federica Masolin e vedrà la presenza delle istituzioni politiche e i rappresentanti dei vincitori degli Autolook Awards appena conclusi alle OGR.

Sfilate tematiche sabato 10 e domenica 11 settembre

Sabato 10 settembre sarà la volta della rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino di modelli ultracentenari organizzata da ACI Torino in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile. Domenica 11 settembre sarà il momento di supercar e hypercar moderne, esemplari di tecnologia e design in sfilata nelle strade della città.

Faster ed Evolution, le mostre culturali di Autolook Week Torino

Dal 7 all’11 settembre le immagini delle vetture Formula 1 più iconiche saranno a disposizione del pubblico di appassionati grazie alle mostre fotografiche organizzate durante Autolook Week: le OGR di Torino ospiteranno la mostra FASTER, che racconta il mondo delle protagoniste del motorsport attraverso gli scatti di 20 fotografi internazionali. Mentre l’evoluzione stilistica e motoristica delle più belle auto di Formula 1 dal 1950 al 2022 sarà raccolta nella mostra EVOLUTION a cura di Paolo D’Alessio, curatore culturale di Autolook.

Autolook Week è stata organizzata con il sostegno di Regione Piemonte, Fondazione CRT, Banca BPER e Step, con la collaborazione di Comune di Torino, ACI, ACI Torino, OGR, Museo Nazionale dell’Automobile, Fondazione Gino Macaluso, Sparco e Wrap. Una festa che coinvolgerà la città, un evento completamente gratuito per il pubblico nel quale sono stati coinvolti i negozianti che allestiranno le vetrine con manifesti, litografie e adesivi grazie all’accordo con il coordinamento delle associazioni di via del centro che ha organizzato e gestito la distribuzione dei kit.

Nella settimana di Autolook Week sono stati inoltre creati e organizzati da Somewhere tour turistici ad hoc per rendere ancora più immersiva l’esperienza dei visitatori in città.

Il programma, dove consultarlo

Il programma della manifestazione e degli eventi collaterali di Autolook è in continuo aggiornamento ed è consultabile sul sito ufficiale autolookweek.com, nei prossimi giorni saranno annunciati i modelli statici e dinamici protagonisti della 1ª edizione di Autolook Week Torino, in programma dal 7 all’11 settembre 2022. Un evento da non perdere.

Ultima modifica: 23 agosto 2022