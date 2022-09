Autolook Week, grande successo di pubblico nella seconda giornata

Grande successo di pubblico per la seconda giornata di Autolook Week Torino all’insegna dei colori Suzuki Moto GP che ha portato in piazza San Carlo i suoi piloti: Alex Rins, Kazuki Watanabe e Marco Lucchinelli, campione del mondo classe ’81.

I tre piloti hanno passeggiato in veste di turisti per le vie del centro di Torino, con la guida di Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio e alle Finanze della Regione Piemonte, e di Andrea Levy, Presidente Autolook. Per oltre due ore si sono concessi a una sessione di autografi e selfie con i fan accorsi in piazza San Carlo.

Gli stessi piloti, scortati dalla polizia municipale, hanno dato vita a una sfilata in via Roma tra due ali di folla che hanno seguito Alex Rins e Kazuki Watanabe, a bordo di Suzuki Hayabusa Livrea Moto GP, e Marco Lucchinelli, sull’originale Suzuki Moto GP con cui ha vinto il titolo mondiale della classe regina nel 1981.

Un grande pubblico anche alle OGR, dove si è svolta la tavola rotonda “Dalla pista, alla strada”: tema dell’incontro, aperto al pubblico, l’interscambio tecnologico tra le auto da competizione e le vetture di serie nei diversi momenti storici: dalle innovazioni dei primi decenni del secolo scorso, all’introduzione dell’ibrido in Formula 1 e nell’LMP1-H. Sono intervenuti: Paolo Cantarella, Giorgio Stirano, Andrea Tonoli, Stefano Favelli.

Sabato 10 settembre, in piazza San Carlo riflettori sulle auto ultracentenarie della Torino- Stupinigi-Torino e a Dindo Capello che racconta la sua Le Mans

Automobile Club Torino, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile, ha organizzato lo show dinamico coinvolgerà via Roma e piazza San Carlo: una rievocazione storica di modelli ultracentenari che daranno vita a Torino-Stupinigi-Torino, una sfilata suggestiva per il pubblico che si troverà ad ammirare in versione dinamica automobili nate oltre un secolo fa.

Il ritrovo per i partecipanti è in piazza San Carlo dalle ore 9.30 per un car display a favore di pubblico prima della partenza alla volta di Stupinigi. Gli equipaggi torneranno in piazza San Carlo alle ore 17, in tempo per la premiazione a cura di Aci Torino.

Sempre in piazza San Carlo, dalle ore 15, il pilota Dindo Capello che, accanto alla sua Audi R15 TDI Plus Le Mans, racconterà a tifosi e giornalisti le sue gare e le sue vittorie leggendarie nelle gare di durata, in particolare la 24 Ore di Le Mans conquistata nel 2003, nel 2004 e nel 2008.

Esposizione statica fino a domenica 11 settembre e sfilata di supercar

In piazza San Carlo continua l’esposizione di tutti i modelli di Formula 1, Endurance, Rally e Moto GP insieme ai mezzi della Dakar Classic, Nissan Desert Endurance Motorsport Tecnosport Rally, Iveco Desert Endurance Motorsport Tecnosport Rally, insieme ai prototipi degli studenti iscritti alla Formula SAE di Anfia.

Chiuderà Autolook Week Torino la Autolook Supercar Parade, una sfilata emozionante tra le vie del centro di Torino che partirà da piazza Vittorio Veneto alle ore 18.30, con arrivo in piazza San Carlo.

Leggi ora: tutte le notizie su Autolook Week

Ultima modifica: 9 settembre 2022