ASI Giovani sulle strade delle Marche. La Commissione Giovani dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano) partecipa al Summer Jamboree 2021 con un raduno nazionale per chiudere in grande stile il festival internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni ’50 e ‘60, in programma a Senigallia dal 30 luglio all’8 agosto.

L’evento ASI Giovani si svolgerà dal 6 all’8 agosto e prevede itinerari alla scoperta del territorio marchigiano tra le provincie di Pesaro-Urbino e Ancona, nei luoghi del poeta Giacomo Leopardi a Recanati e sulle strade dei motori con la visita alla Collezione ASI Morbidelli esposta a Pesaro, fino alle città sotterranee di Osimo e Camerano.

Il Summer Jamboree di Senigallia ospiterà gli equipaggi e le vetture storiche dell’evento ASI Giovani nella serata di sabato 7 agosto, con la sfilata lungo le vie del centro di Senigallia riservata alle auto americane costruite fino al 1969 e ad altri mezzi a tema come le Volkswagen “Maggiolino” e Transporter, e nella giornata di domenica 8 per la chiusura della manifestazione.

Oldtimers Park

Per l’intero weekend, inoltre, ASI allestirà lo speciale “Oldtimers Park” con l’esposizione statica di alcuni selezionati esemplari di auto storiche a stelle e strisce. In particolare, si segnalano una Buick Special 40 Cabriolet del 1937, una Ford Fairlaine 500 del 1957, una Chevrolet Corvette del 1958 e una Buick Riviera del 1963.

Leggi ora: tutte le news ASI

Ultima modifica: 5 agosto 2021