Aperte le iscrizioni per il 39° Meeting Internazionale Fiat 500 Club Italia

Dopo 2 anni di pausa, il Meeting Internazionale Fiat 500 Storiche Garlenda (SV) torna con la consueta formula per la gioia degli appassionati. La 39^ edizione del Raduno più grande al mondo dedicato alla mitica bicilindrica si svolgerà dal 1 al 3 luglio, con un prologo giovedì 30 giugno.

La notizia del ritorno in presenza è stata accolta da un’onda di entusiasmo e calore dai Cinquecentisti di tutto il globo, che hanno fatto rimbalzare la notizia sui social e sulle chat, lieti di riavere quello che per molti è un appuntamento imperdibile, occasione preziosa per rivedere gli amici provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il tema dell’edizione di quest’anno sarà “Ritorno a Garlenda”, un richiamo alla celebre saga “Ritorno al Futuro” che sarà di ispirazione per la creazione di ambientazioni, spettacoli e per sbizzarrire la fantasia dei partecipanti che potranno vestirsi a tema ed allestire le proprie 500.

Il nuovo direttore del Meeting, Alessandro Vinotti, dichiara che saranno molte le novità, come per esempio il coinvolgimento della città di Albenga, che ospiterà la parata finale di domenica mattina, e lo spettacolo serale del sabato, dove i protagonisti saranno i Cinquecentisti della Toscana. Questa regione infatti sarà la “special guest” 2022.

L’intero evento è stato studiato per gratificare i soci del Fiat 500 Club Italia, che sono al centro dell’attenzione del sodalizio sin dalla fondazione nel 1984.

Le parole del fondatore Domenico Romano:

“I soci sono le persone più importanti, alle quali va tutta la nostra riconoscenza per averci seguito e supportato nel corso degli anni. Il successo dell’iniziativa garlendese, che richiama in Liguria un pubblico di oltre 3000 persone, è dovuto proprio all’attenzione che diamo al popolo dei Cinquecentisti, alle loro storie e ai loro bisogni”.

Per sottolineare questo aspetto, per la prima volta il Meeting sarà riservato esclusivamente ai soci del Fiat 500 Club Italia.

Il programma è ancora in via di perfezionamento, ma possiamo già anticipare alcuni punti fermi, come il giro turistico del venerdì pomeriggio e il Grand Tour del sabato, l’appuntamento con “500 by night” ad Alassio e la tavola rotonda (dedicata stavolta ai cinquant’anni della 500 R). Come sempre il tutto condito da musica e intrattenimenti vari.

Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 28 giugno.

Ultima modifica: 14 marzo 2022