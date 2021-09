Al via l’undicesima edizione di Milano AutoClassica

Una tre giorni con tutto il meglio dell’automobilismo classico e sportivo inaugura domani a Fiera Milano (Rho): l’undicesima edizione di Milano AutoClassica punta a valorizzare la memoria storica dei marchi automobilistici presenti con l’heritage dei loro modelli più rappresentativi, oltre a proporre le novità più innovative, con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile. L’attenta selezione di auto classiche include straordinari modelli iconici che rappresentano un pezzo di storia del motorismo storico e che saranno occasione di dibattito tra esperti, collezionisti, appassionati di motori in un ricco calendario di appuntamenti. Chi si avvicina alle vetture classiche per la prima volta, inoltre, può contare su un’ampia e variegata offerta a cura di commercianti e privati con modelli adatti ad ogni esigenza ed aspettativa, accuratamente selezionati e ospitati al coperto.

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE

Sabato 2 ottobre, alle ore 16.00, imperdibile appuntamento con tutto il meglio di un secolo dell’automobilismo da collezione: dai modelli più classici tout court degli anni ’30 del secolo scorso fino alle più interessanti Youngtimer del 2003, l’asta “Auto e Moto Classiche e Youngtimer” promossa da Wannenes è un omaggio celebrativo dell’automobilismo come simbolo stesso della modernità del XX secolo.

Trentanove i lotti che compongono il catalogo, uniti dal fil rouge della passione per il bello e dal valore di unicità e divisi in ventotto (28) autovetture, due (2) oggetti di memorabilia, e nove (9) motociclette.

Scarica qui: il catalogo completo dell’Asta di Wannenes a Milano AutoClassica

Il tema dell’undicesima edizione di Milanoautoclassica è LE REGINE DELLA VELOCITA’, interpretato dalle indiscusse protagoniste delle più importanti competizioni internazionali. Si sono sfidate infatti alla 12 ore di Sebring come alla 1000 Miglia fino al GP di Cuba nella metà degli anni ‘50, guidate da straordinari piloti del calibro di Jean Behra, Philippe Tritignant, Alfonso de Portago e Bruno Gazzoli che hanno fatto la storia della Categoria Sport.

Ovvero Maserati 200 S, Ferrari 750 Monza Spider, ex Ecurie Belge e di una OSCA Mt4che ha partecipato a due edizioni della prestigiosa Mille Miglia nel 1954 e 1955.

L’ accurata selezione delle 3 regine è stata affidata a Paolo Olivieri, Classic Car Advisor da sempre legato a Milano AutoClassica, l’ha infatti vista nascere dieci anni fa ricoprendo tra l’altro il ruolo di direttore della manifestazione.

Molto prestigiosa la lista dei brand che hanno accolto l’invito a partecipare all’undicesima edizione, con tre anteprime italiane: Alpine cars, Bentley, BMW Club Italia, Caterham, McLaren, Kimera Automobili, Morgan, Musei Ferrari e Porsche Classic Partner Milano Est.

Bentley Milano presenta in un “total black body paint” due anteprime nazionali, la Bentayga Hybrid e la Continental GT Speed, disponibili sin da ora presso le concessionarie di Bentley di Milano e Padova del Gruppo Fassina. Anteprima italiana anche per Kimera Automobili EVO37, supercar stradale in edizione limitata che in fiera sarà esposta sia nell’inedita configurazione grigio metallizzata che nel colore rosso intenso, per far rivivere il mito della Lancia Rally 037, indiscussa icona dei Rally degli anni 80.

McLaren compie dieci anni di storia, e la casa di Woking è presente con due modelli che narrano tappe fondamentali di questo compleanno: la McLaren 600LT Coupè e la McLaren GT.

I due marchi inglesi Morgan e Caterham approdano a Milano AutoClassica, allo stand di Romeo Ferraris con una selezione di Morgan (Morgan Plus Four, Morgan Plus Six, Morgan Roadster 3.7 ), una Catherham Seven 485 R e una Radical SR8, gradita ospite dell’esposizione.

Porsche Classic Partner Milano Est presenzierà con una selezione di modelli che rappresentano tutto il meglio della sua storia (Porsche 356 A Coupé, Porsche 911 Targa coupè, incluso un telaio risalente al 1967) e un moderno Taycan in versione Cross Turismo, a trazione totalmente elettrica.

FERRARI CLASSICHE

Anche quest’anno Rossocorsa presenzia con uno stand dedicato alla sua Officina Ferrari Classiche autorizzata, tramite la quale segue il processo di certificazione, manutenzione e restauro delle vetture Ferrari che hanno compiuto oltre 20 anni per affezionati collezionisti della Casa di Maranello

Nello spazio espositivo è presente una 250 GT Berlinetta lusso attualmente in restauro presso l’officina milanese di Via dei Missaglia. Ogni intervento su questa e su tutte le Ferrari d’epoca restaurate da Rossocorsa viene eseguito con l’assistenza diretta del reparto Ferrari Classiche di Maranello, utilizzando tutta la documentazione storica completa che solo l’Azienda possiede, con l’obiettivo di offrire un servizio altamente qualificato ai clienti che conferisce un elevato valore aggiunto alle vetture restaurate grazie alla certificazione di autenticità di Ferrari Classiche, documento ufficiale che funge da garanzia qualificante in caso di passaggio di proprietà.

Per il quarto anno consecutivo, è significativo il ritorno in Fiera di RETRO CLASSICS® Stoccarda, uno dei più rinomati eventi europei nel panorama internazionale d’auto d’epoca nonchè la più grande fiera al mondo per quantità di espositori e superficie occupata, che rafforza ulteriormente la sinergia con Milano AutoClassica. L’esposizione nel Padiglione 13 abbraccia i veicoli più rappresentativi della storia dell’automobilismo, i modelli più giovani, i NEO CLASSICS® – confermando il crescente interesse verso auto che non hanno ancora raggiunto i vent’anni di età – e le corse SIM.

CELEBRAZIONI ED ANNIVERSARI

Una sorprendente selezione di auto votata alla celebrazione del 50° anniversario delle Countach arreda la Club House dell’undicesima edizione di Milano AutoClassica con uno straordinario parterre dei modelli che incarnano un ideale stilistico che nel 1971 rivoluzionò il settore del design: ben otto vetture rappresentative di cinque modelli clou della gamma Countach, di cui alcuni esposti in diverso colore.

La Lamborgini Countach LP 400 prima serie detta “a ruote strette” o “periscopio” per le sue particolari fattezze, è un raro e splendido modello prodotto in soli 150 esemplari (1972- 1978), forse il più ricercato dai collezionisti di tutto il mondo, di sicuro la vettura di serie più veloce del mercato in grado di abbattere il muro dei 300 Km/h. Anche la Lamborgini Countach LP400S, esposta in un luminoso colore verde e costruita in 235 esemplari (978-1982), alimentata da un motore da 4 litri e 12 cilindri a V di oltre 350 CV è degna interprete di 50 anni di successi.

Due saranno gli appuntamenti istituzionali dedicati alla celebrazione dei 50 anni della Countach in calendario. Venerdì 1 ottobre nell’Arena di ACI Storico l’evento “Perbacco che supercar!- La Lamborghini Countach compie 50 anni” dove Gaetano De Rosa di RuoteClassiche, incontrerà Valentino Balboni, storico collaudatore Lamborghini che racconterà la genesi della Countach attraverso una chiacchiera confronto sui diversi stilemi dei modelli di ieri rispetto ai contemporanei.

Domenica 3 ottobre allo stand di ASI, l’evento intitolato “Lamborghini Countach: capolavoro di Gandini, ultimo atto di Ferruccio nella sua sfida a Enzo Ferrari“ sarà occasione di un’interessate retrospettiva sulla vettura, attraverso il racconto di aneddoti vissuti in prima persona da Antonio Ghini, direttore del magazine “The Key – Top of the Classic Car World” ed autore di libri dedicati all’argomento.

ACI Storico celebra i 70 anni dell’ Alfa Romeo 1900 Sprint esponendo uno splendido modello della Casa del Biscione. Grazie alla collaborazione con il RIAR, nello stand sarà presente anche una stupenda Alfa Romeo 1900 Cabrio. I 100 anni di Moto Guzzi saranno rappresentati dall’esposizione di un Airone Sport 250 del 1956 e da una Moto Guzzi Sport 14 500 del 1930.

Nella scia della tradizionale volontà di rendere omaggio a personaggi chiave del motorismo d’epoca, dopo Zagato e Pininfarina, quest’anno l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) celebra anche il centenario della nascita di uno straordinario designer automobilistico, Giovanni Michelotti, con un’esposizione dedicata ad alcuni tra i suoi modelli più iconici.

DIBATTITI, INCONTRI E RICONOSCIMENTI

Numerose le occasioni di incontro, sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza da parte delle Federazioni di categoria a partire da ACI Storico che ospiterà nella sua agorà una ventina di incontri, tra dibattiti, interviste e presentazioni: dalle auto alle moto storiche, dagli ospiti illustri alle testate giornalistiche più accreditate. I temi trattati saranno innumerevoli, dal restauro al futuro del collezionismo passando dallo sport, dal design per arrivare al mercato dei veicoli storici. Interverrà il mensile specializzato ACI, l’Automobile e nella tre giorni di manifestazione ACI Sport TV e ACI Radio aggiorneranno in tempo reale gli appassionati attraverso newsletter e collegamenti quotidiani.

Gli appuntamenti di venerdì 1 ottobre nel salotto ACI Storico:

ore 12.45 “L’arte del restauro: un’eccellenza tutta italiana” a cura di Ruoteclassiche (relatori: Dino Cognolato, Pierluigi Bottini, Alessandro Gamberini e Carlo Di Giusto)

ore 14.00 “Perbacco che supercar! – La Lamborghini Countach compie 50 anni”a cura di Ruoteclassiche

(relatori: Valentino Balboni e Gaetano Derosa)

ore 14.45 “quattro chiacchiere con Vicky” a cura di Milano Autoclassica (relatori: Gaetano De Rosa intervista Vicky Piria)

ore 15.15 “Ricomincio da Lancia” a cura di l’Automobile (relatori: Francesco Paternò intervista Mike Robinson)

ore 16.00 “100 anni di Moto Guzzi” a cura di ACI Storico (relatori: Enrico Colombo, Giorgio Sarti)

L’Automotoclub Storico Italiano (ASI) torna a Milano AutoClassica con un nutrito calendario di incontri talk show e premi per celebrare tutto il meglio dell’Automobilismo d’epoca. Un vero e proprio “villaggio ASI” ospiterà una ventina di Club Federati che hanno aderito all’iniziativa in un’area che, come nella precedente edizione, farà da cornice al cuore istituzionale della Federazione, ma con molto più spazio a disposizione, anche nell’ottica di una maggiore interazione con gli appassionati del settore.

Gli appuntamenti di venerdì 1 ottobre nel salotto ASI:

ore 12.30 Inaugurazione stand ASI e ASI Village

ore 15.00 Presentazione libro “Il giovane Giorgetto” ( relatori: Giorgetto Giugiaro, Giosuè Boetto Cohen -autore, Stefano Chiminelli -Libreria ASI)

ore 16.00 Spazio Club: interventi dei Club Federati ASI che presentano le proprie attività con la partecipazione dei presidenti delle Commissioni Manifestazioni Auto e Moto ASI Ugo Amodeo e Palmino Poli

ore 17.00 ASI Circuito Tricolore 2021: prima edizione al top (relatori: Alberto Scuro, presidente ASI; Felice Graziani) – Collegamento in diretta con il “Giro Motociclistico di Sicilia”

Quest’anno la Fondazione Leonardo 500 è partner Culturale di Milano AutoClassica. Con il fine di promuovere la scoperta e la valorizzazione delle terre di Leonardo, il sostegno alle attività culturali, la formazione dei giovani, la difesa e la valorizzazione del territorio e dell’ambiente la Fondazione Leonardo 500 è parte integrante degli eventi di Milano AutoClassica 2021, con uno spazio culturale dedicato all’ingegno di Leonardo, considerato l’antesignano dell’auto con il suo progetto di automa meccanico, e l’esposizione di un’auto storica quale vera e propria opera d’arte, nonché veicolo per la scoperta e la valorizzazione del territorio.

RADUNI AUTOCLASSICHE E YOUNGTIMER

Vivace ed articolato il fine settimane di raduni della manifestazione con la partecipazione di numerosi Club: attese oltre 500 vetture che tra sabato 2 e domenica 3 ottobre animeranno l’aerea esterna di MilanoAutoClassica. Per la prima volta quest’anno anche un raduno del Vespa Club, un’occasione per la manifestazione di aprirsi anche al mondo delle due ruote, con una gara di abilità sabato 2 e un raduno vero e proprio la domenica 3 ottobre.

FIERA MILANO: TUTTA LA SICUREZZA DI UN POLO ALL’AVANGUARDIA

Il quartiere Fiera Milano è uno dei poli fieristici più belli, ampi ed attrezzati del mondo. Tecnologicamente all’avanguardia, è in grado di assicurare altissimi standard in fatto di sicurezza. I suoi grandi spazi, attrezzati con tutte le strumentazioni hi-tech per il monitoraggio delle condizioni igieniche di persone e superfici, sono la garanzia che ti permetterà di vivere la tua presenza a Milano AutoClassica in assoluta tranquillità. Un’esperienza finalmente rilassante dove l’attenzione sarà catalizzata solamente dal piacere e dalla passione per le auto.

Anche quest’anno Lulop.com è Media Partner di Milano Autoclassica. Tutti i comunicati ed i contenuti multimediali saranno scaricabili dalla sua piattaforma in tempo reale direttamente da: https://lulop.com/it_IT/tag/milano-autoclassica21/index e riceverete un recap via mail di tutti gli eventi e le news.

BIGLIETTI

I biglietti si possono acquistare direttamente sul sito della manifestazione: www.milanoautoclassica.com

FACILE ARRIVARE, FACILE POSTEGGIARE, ORARI E INFO

Milano AutoClassica sarà aperta Venerdì 1, Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre 2021 ore: 09.30- 19.00

ore: 09.30- 19.00 PER RAGGIUNGERE LA FIERA DI MILANO RHO, SS.33 del Sempione, 28 20017 Rho (Milano)

IN AUTO : Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7.

: Uscita Fiera Milano sulla Tangenziale Ovest facilmente raggiungibile dalle autostrade A4, A1, A7. In Fiera ampia disponibilità di parcheggio.

IN TRENO: I treni arrivano alle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Lambrate da cui è possibile poi prendere le linee metropolitane (Linea rossa con capolinea direttamente in Fiera fermata Rho-Fiera Milano. E’necessario munirsi di biglietto extraurbano).

Ultima modifica: 30 settembre 2021