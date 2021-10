Aiways U5, arriva in Italia il Suv elettrico cinese con il Gruppo Koelliker

Arriva in Italia, grazie al Gruppo Koelliker, Aiways U5, il Suv elettrico del Costruttore cinese nato nel 2017.

Aiways U5 dispone di una batteria da 63 kWh accreditata fino a 410 km di autonomia. La potenza erogata è di 150 kW (204 CV). Di serie, una ricca dotazione di sistemi ADAS e di guida autonoma di L2+ nonché di sicurezza passiva, APP dedicata per il controllo da remoto, aggiornamenti software (OTA), 3 modalità di guida, 3 livelli di frenata rigenerativa, quadro strumenti digitale e display touch da 12,3”, Apple CarPlay e EasyConnection-Carbit per Android. In Italia è commercializzato nell’allestimento base, estremamente completo, X-cite e in quello premium Prime. Per entrambe le versioni, Aiways offre ai clienti una garanzia di 5 anni o 150.000 e 5 anni di assistenza stradale. 8 anni o 150.000 km la garanzia sulla batteria di trazione.

In Italia, il nuovo SUV elettrico U5 è da oggi disponibile presso la rete di vendita del Gruppo Koelliker che attualmente conta su 11 concessionari. Al canale di vendita tradizionale si affiancherà presto una piattaforma di e-commerce dove sarà possibile scegliere la propria vettura e arrivare fino alla consegna sotto casa, lasciando naturalmente liberi i clienti di gestire l’esperienza d’acquisto nel modo preferito, anche ibrido, ossia in parte online in parte in concessionaria.

Il prezzo

Il listino di Aiways U5 parte da 42.750 euro per la versione X-cite, 45.500 euro la top di gamma Prime.

Le parole di Luca Ronconi, CEO del Gruppo Koelliker

“Siamo entusiasti di portare l’U5 in Italia. Aiways è uno dei cinque brand nativi elettrici che abbiamo selezionato tra i più innovativi e tecnologicamente avanzati marchi di EV al mondo. U5 è un SUV di medie dimensioni a emissioni zero che sta riscuotendo molto successo in diversi Paesi europei perché coniuga ottime prestazioni, un design accattivante e un’eccellente qualità costruttiva. Siamo orgogliosi di dare l’opportunità anche ai clienti italiani di poter conoscere U5, diventando così promotori di un nuovo modo di intendere la mobilità”.

Nel 2022 verrà introdotta anche la coupé elettrica U6, Aiways, oltre alla sede di Shanghai, dove si trovano anche i centri di ricerca e sviluppo e di progettazione, dispone del centro europeo di Monaco di Baviera. Lo stabilimento con una capacità annua di 150.000 veicoli scalabile fino a 300.000, è situato a Shangrao (Cina), mentre a Changshu (Cina) si trova la produzione delle batterie.

Ultima modifica: 28 ottobre 2021