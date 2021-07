Seat Ibiza a metano, quanto risparmia rispetto a benzina e modelli ibridi

Seat Ibiza TGI a metano, la piccola spagnola fa risparmiare parecchio rispetto ai modelli a benzina e ibridi. Vi proponiamo l’analisi di Federmetano.

Seat Ibiza TGI a metano, si è rinnovata rispetto al precedente modello. con interni completamente nuovi e dagli innumerevoli contenuti tecnologici. Il fulcro degli interni è lo schermo di 8,25” (per l’allestimento SE, prima quello base era di 6,5”) o da 9,2” (sulla versione precedente era di 8”) del nuovo sistema multimediale, che ora è sempre connesso alla rete grazie alla presenza della eSIM, ed è compatibile con Apple Car Play e Android Auto senza fili.

Presenti anche un assistente vocale che risponde al comando di “Hola Hola” e i servizi da remoto, che consentono di controllare attraverso lo smartphone alcuni parametri dell’auto, di aprire e chiudere le porte, ma anche di inviare l’itinerario al navigatore di bordo, tramite l’App Seat Connect.

La Seat Ibiza può contare su nuovi sistemi di assistenza alla guida come il Travel Assist, che garantisce una guida semi-autonoma in modo che il veicolo possa seguire il flusso del traffico, il Lane Assist, che assicura che il veicolo sia sempre centrato nella corsia, il lettore dei cartelli stradali, il sistema di avviso dell’angolo cieco (i radar anteriori e posteriori monitorano gli angoli ciechi del veicolo fino a 70 metri e avvisano il conducente se viene rilevato un altro veicolo), e l’High Beam Assist, un sistema che utilizza una telecamera frontale per rilevare i veicoli in entrambe le direzioni, e, in caso di necessità, commuta automaticamente le luci tra abbaglianti e anabbaglianti.

Sotto il cofano, la nuova Seat Ibiza a Metano offre il tre cilindri 1.0 TGI da 90 CV Turbo, piacevole nella guida, con una eccellente silenziosità, e che stupisce sempre comunque in ogni situazione per le ottime prestazioni. Come la versione precedente, questa duttile cinque porte presenta tre serbatoi CNG-1 in acciaio in grado di contenere circa 14 chilogrammi di gas, senza ingombri nel bagagliaio. Questi tre serbatoi garantiscono un’autonomia media di 350 a 400 km, come dichiarato dal Costruttore.

Un carburante il metano, in cui la Seat crede molto, per le sue insuperabili doti di economicità di gestione. Il rifornimento è possibile in qualsiasi distributore di gas naturale compresso, anche in quelli self-service, grazie alle nuove disposizione di legge; in ogni caso, qualora il metano cominciasse a scarseggiare, il veicolo passerà alla modalità riserva grazie ai 9 litri di alimentazione a benzina, in modo completamente automatico. Questo le permette di essere considerata a tutti gli effetti un veicolo Monofuel e godere dei vantaggi fiscali/ambientali determinati dallo sconto del 75% del Bollo di circolazione con un risparmio annuo di circa 130 euro, per sempre sull’intero territorio nazionale, che a volte raggiunge il 100% per un periodo di 5 anni, secondo le disposizioni Regionali (Liguria, Piemonte).

Solo questo consente al proprietario del veicolo di pagarsi abbondantemente in appena due anni, le spese di Revisione periodica prevista per questi serbatoi, che avviene ogni 4 anni.

Si spende meno anche rispetto alle elettrificate

Allo stato attuale dei prezzi dei carburanti, ogni 10.000 km percorsi il risparmio medio rispetto alla Benzina è di oltre 700 euro e rispetto ad un equivalente veicolo Hybrid è di circa 500 euro. Può essere parcheggiata ovunque senza nessun tipo di limitazione, al pari di qualsiasi altro tipo vettura con alimentazione differente.

Minori consumi, alta tecnologia applicata in un’autovettura con alimentazione a Gas naturale, fanno di questo veicolo uno più performanti anche per le emissioni, con il calo di oltre il 95% delle Polveri sottili, l’assenza di idrocarburi aromatici, precursori delle particelle nelle prime fasi della combustione, che abbattono completamente aromatici, benzene, aldeidi, e le emissioni ridotte di CO₂ di 95 g/km, come indicato dal Costruttore. Se uniamo a questo l’utilizzo in Italia del Biometano nei Trasporti, già presente per circa un 20% nelle reti utilizzate dai distributori di CNG, otteniamo risultati ambientali notevolmente superiori a quelli proposti da tutti i veicoli Ibridi, al pari di quelli elettrici.

Questa vettura ha di fatto sostituito la Fiat Grande Punto Natural Power, fuori produzione, in tutto e per tutto, migliorandone i consumi e aumentando le prestazioni, due caratteristiche che solitamente non si combinano.

Ultima modifica: 26 luglio 2021