Pininfarina e Hon Hai Foxconn presentano a berlina elettrica Model E

Hon Hai Foxconn, il colosso dell’elettronica mondiale, con sede a Nuova Taipei, entra nel mondo dell’auto con la firma prestigiosa di Pininfarina. Foxconn, che con Stellantis ha una joint venture per la connessione chiamata Mobile Drive, è nota per assemblare gli iPhone, ma controlla una serie sterminata di attività hi-tech.

Allo Hon Hai Tech Day 2021 ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’auto. Presentando Model E, una berlina elettrica da alto di gamma. Sviluppata dal Hon Hai Foxconn e dal centro design di Pininfarina.

La vettura si presenta con numeri notevoli. Potenza di 750 cavalli generata dai suoi motori elettrici, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e autonomia di 750 chilometri. Numeri che la mettono in concorrenza con le migliori realizzazioni della categoria.

Il modello presentato è stato realizzato interamente in Italia nell’atelier Pininfarina di Cambiano.

“Siamo molto orgogliosi di mostrare al mondo un modello che rappresenta il meglio delle competenze Pininfarina. Ed è il primo passo di un’importante collaborazione strategica tra le due aziende. Con Foxtron condividiamo gli stessi valori, quali la propensione all’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Ora abbiamo un partner per esplorare insieme il futuro della mobilità elettrica”.

Hon Hai Technology Group (Foxconn), a global leader in smart manufacturing, today introduced for the first time three autonomously developed #ElectricVehicles including the technologically innovative Model E sedan developed in cooperation with #Pininfarina#electriccars #design pic.twitter.com/DBFkq3fNoA

— Pininfarina (@PininfarinaSpA) October 18, 2021