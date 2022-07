Carburanti alternativi e consumi, percorrenza record di 56,8 km con 1 kg di biometano (2,2 euro al kg)

Minori sono i consumi, di qualsiasi carburante, maggiori sono i benefici per l’ambiente: questo è il concetto alla base della sperimentazione su strada condotta da Ecomotive Solutions, azienda piemontese del gruppo Holdim che opera nel settore dei carburanti e delle energie alternative.

In occasione del Campionato Italiano Green Endurance Economy Run promosso da Aci Sport, gara di consumo su strade aperte al traffico con una media minima imposta da rispettare, ha infatti rinnovato la collaborazione avviata già da alcuni anni con Ecomotori Racing Team per sperimentare le innovazioni tecnologiche attraverso il motorsport.

In questo ambito, Ecomotive Solutions si è occupata della trasformazione a gas in aftermarket di una Renault Clio E-Tech Hybrid, che ha potuto così affiancare all’alimentazione ibrida benzina elettrica quella a metano.

La prova su strada della Renault Clio E-Tech Hybrid a biometano

I risultati ottenuti nelle due gare disputate nella tappa trevigiana del campionato, organizzata da Aci Treviso su 300 chilometri di percorso con diversi controlli a timbro nel territorio Veneto, hanno confermato che unendo uno stile di guida attento e sostenibile a un’alimentazione alternativa efficiente si ottimizzano al massimo le virtù intrinseche di propulsioni e carburanti, ottenendo un abbattimento delle emissioni inquinanti.

La vettura in gara, guidata da Nicola Ventura insieme alla sua navigatrice Monica Porta, è stata alimentata, per la parte gas, con il rinnovabile biometano.

“Ci sono giornate – ha sottolineato Nicola Ventura, Ecomotori Racing Team – in cui il risultato sportivo passa in secondo piano, e il doppio appuntamento di Treviso è esattamente tra queste. Avevamo dichiarato prima della gara che l’obiettivo sarebbe stato quello di migliorare il record 2021 (47 km/kg) per raggiungere i 50 km/kg e le due gare si presentavano come il banco perfetto per provare a centrare questo obiettivo.”

Il record è stato raggiunto in occasione di Gara 1, con ben 56,8 km percorsi con appena 1 kilogrammo di biometano.

Il risultato è stato ottenuto nonostante la competizione abbia richiesto velocità medie minime di tutto rispetto per il traffico domenicale su strade pubbliche, comprese tra 46 e 48 km/h, il che significa che una percentuale considerevole del percorso è stata fatta ad oltre 50 km all’ora, come consentito dal tracciato.

“La ricetta utilizzata, quindi – ha sottolineato Ventura – è stata efficienza estrema nei consumi ma contemporaneamente una media elevata (se si pensa che la velocità media del traffico in Italia è inferiore a 30 km/h) che è l’antitesi dei bassi consumi. Ecomotori e partner lavorano per dimostrare su strada che la tecnologia applicata ottiene importanti risultati a favore dell’ambiente.”

La trasformazione a gas della vettura

Per la conversione a gas della Renault Clio E-Tech Hybrid, è stato messo a punto un kit aftermarket che permette il funzionamento a gas naturale o biometano mantenendo inalterate le ottime prestazioni sia del sistema Hybrid sia del motore termico.

Allestimento vano motore – Il Kit di conversione metano Autogas Italia, con appropriato dispositivo elettronico, interagisce con il sistema OBD del veicolo al fine di mantenere una corretta carburazione.

La commutazione da un carburante all’altro può essere gestita autonomamente dal sistema elettronico oppure manualmente dal conducente tramite un selettore posto sul cruscotto e dal quale è possibile avere l’informazione del livello di metano presente nei serbatoi. E’ anche disponibile una versione del commutatore di nuova generazione, che permette inoltre di visualizzare su un display informazioni sul funzionamento del sistema.

Presa di carica rifornimento – La presa di carica per rifornire il metano ai serbatoi è collocata all’interno del vano che ospita già il bocchettone per il rifornimento della benzina.

Serbatoi – Sulla vettura sono stati installati tre serbatoi da 16 lt cad. collocati sul piano di carico e ricoperti con pianale, per avere a disposizione un vano libero da sporgenze e mantenere un soddisfacente volume di carico in rapporto al volume originale.

“La carica dei tre serbatoi – spiegano in Ecomotive Solutions – può variare dagli 8 ai 9 kg di metano (dipende dalla tipologia di distributore che rifornisce) per una autonomia variabile dai 350 ai 450 km, in base allo stile di guida”.

Ultima modifica: 20 luglio 2022