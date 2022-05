Autostrade e Free to X, inaugurate nuove colonnine di super ricarica per auto elettriche

Aumentano le colonnine HPC per la super ricarica per auto elettriche in autostrada,. Prosegue l’attuazione del progetto di elettrificazione e sostenibilità di Free To X, start-up del gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con l’inaugurazione della prima High Power Charging station in Abruzzo, a Torre Cerrano Ovest (A14 – Ancona-Pescara).

Le parole di Giorgio Moroni, CEO Free To X

“Fin da quando, lo scorso anno, il piano di elettrificazione della rete gestita da ASPI è stato avviato, Free To X si è impegnata nella progettazione di un network che assicurasse la neutralità geografica da Nord a Sud e da Est ad Ovest, con l’obiettivo di portare avanti con omogeneità e continuità la fornitura del servizio agli utenti in viaggio lungo le dorsali del Gruppo”.

Fino al completamento del piano, previsto per l’estate 2023, saranno avviati in media 6/7 nuovi cantieri ogni mese e attualmente l’investimento complessivo pe l.100 stazioni di ricarica ad alta potenza è di maggiore di 70 milioni di euro.

Una volta completato il piano di installazione, su 100 aree di servizio della rete ASPI, la distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km, pari all’interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructur Regulation – AFIR), all’interno del pacchetto dimisure sul clima “Fit for 55”.

La stazione aperta oggi è la tredicesima di Free to X sulla rete di Autostrade per l’Italia. I cantieri già attivi – in fase avanzata – sono 24.

Le stazioni interessate sono:

San Nicola Est (A1 – Napoli-Roma), La Pioppa Est (A14 – Bologna-Ancona), La Pioppa Ovest (A14 – Bologna-Ancona), Montefeltro Ovest (A14– Bologna-Ancona), Torre Cerrano Est (Irpinia Nord (A16 – Napoli-Canosa), Irpinia Sud (A16 – Napoli-Canosa), Brughiera Est (A8 – Milano-Varese), Brughiera Ovest (A8 – Milano-Varese), Po Est (A13 – Bologna-Padova), Po Ovest (A13 – Bologna-Padova), Lario Ovest (A9 – Milano – Como), Lario Est (A9 – Milano – Como), San Zenone Est (A1 – Milano – Bologna), Brianza Sud (A4 – Milano-Brescia), Arno Est (A1 – Firenze – Roma), Aurelia Sud (A10 Genova – Savona), Arno Ovest (A1 Firenze – Roma), Firenze Nord (A11 Firenze – Mare), Peretola Sud (A11 Firenze – Mare), Canne della Battaglia Ovest (A14 Canosa – Taranto), Canne della Battaglia Est (A14 Canosa – Taranto), Torre Fantine Est (A14 Lanciano-Canosa), Torre Fantine Ovest (A14 Lanciano-Canosa).

Nata nei primi mesi del 2021, Free To X è una start-up del gruppo ASPI dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, che offre soluzioni per migliorare l’esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator (CPO), un network di ricarica ad alta potenza (High Power Charger – HPC) per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale e non solo, con colonnine in grado di erogare 300kW di potenza che permettono tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti.

Solo energia pulita

Free To X assicura la neutralità tecnologica, consentendo di ricaricare le diverse tipologie di veicoli che viaggeranno in autostrada, il tutto con energia 100% green, garantendo l’accesso, a parità di condizioni, a tutti i principali operatori della mobilità elettrica (Mobility Service Provider – MSP) che hanno il rapporto con gli utilizzatori finali, anche attraverso le principali piattaforme di e-roaming.

La seconda neutralità è quella geografica, poiché Free To X coprirà omogeneamente la rete autostradale di Autostrade per l’Italia. I conducenti di auto elettriche, attraverso le app o card dei Mobility Service Provider potranno così usufruire dei servizi di ricarica in totale autonomia, h24 e 7 giorni su 7, impiegando gli stalli per il tempo necessario al rifornimento delle batterie del proprio mezzo.

Ultima modifica: 22 maggio 2022